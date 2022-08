Ladro ruba la bicicletta a giovane immigrato, la rabbia dei cittadini

ALIFE – Un furto di alcun valore commerciale per il ladro, ma invece di grande valore per il proprietario è avvenuto ad Alife. Hamidu, giovane di colore, aveva solo la sua bici per recarsi a lavoro. Una bicicletta di alcun valore per il ladro che gliel’ha rubata, ma non per lui. Il furto è avvenuto nei pressi del tabacchi di via Stazione ad Alife e le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena. I cittadini indignati di quanto accaduto ai danni di Hamidu hanno voluto, attraverso i social, lanciare un messaggio all’autore: “Le telecamere hanno ripreso tutto e siamo pronti a consegnare i filmati in caserma – ha detto un cittadino -. La bici è molto vecchia, vale circa 15 euro. Hamidu dispone solo della bici per recarsi al lavoro. Se non la restituisci non farti vedere in giro con la bici, a buon intenditor poche parole”.