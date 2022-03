Lancia il tavolo della cucina addosso alla moglie. Arrestato

MADDALONI – I Poliziotti del Commissariato di P.S. Maddaloni, nella giornata del 16.03.2022, coadiuvati dal Vice Questore Aggiunto Aldo Mannarelli, hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce tale SIVO Michele, classe 79, pregiudicato già noto alle forze dell’ordine.

Nella circostanza gli agenti sono stati inviati poco dopo le ore 12:00 in Maddaloni presso l’abitazione della vittima, segnalazione della stessa tramite chiamata al 113, la quale stava ricevendo percosse dal suo carnefice, dopo che la donna lo aveva già denunciato in precedenza. Gli agenti nell’immediatezza giungevano sul posto ed evitavano il peggio bloccando il soggetto, in evidente stato di alterazione ed agitazione; quest’ultimo minacciava sia gli operatori che la vittima la quale si trovava in casa unitamente alla madre dell’aggressore; Sivo anche nell’autovettura di servizio continuava con il suo comportamento di pura follia, dando testate nei finestrini; stando ai fatti l’uomo oltre alle lesioni inflitte con calci e pugni alla moglie gli scaraventava il tavolo della cucina addosso danneggiando inoltre anche parte dell’abitazione.

La vittima veniva trasportata dai sanitari in ambulanza presso l’Ospedale di Marcianise per le lesioni patite e risultata guaribile in giorni 6 salvo complicazioni. Successivamente la vittima veniva accompagnata presso il Commissariato di Maddaloni per denunciare i maltrattamenti subiti dal marito. Per i fatti accaduti l’aggressore veniva accompagnato presso il locale Commissariato è tratto in arresto. Dopo gli atti di rito veniva tradotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.