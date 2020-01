Lancia sfreccia a folle velocità. Madre e figlia rischiano di essere travolte

ORTA DI ATELLA (Christian e Lidia de Angelis) – Madre e figlia rischiano di essere investite da un folle in auto. In queste ore, ci sono giunte diverse segnalazioni circa un soggetto, a bordo di una Lancia di colore scuro, che gira per il paese, a folle velocità incurante dei pedoni, rischiando di investire chiunque gli capiti a tiro. Ieri, mentre transitavano a piedi, una madre con la figlia piccola, hanno rischiato di finire investite dall’auto. A rendere pubblico l’episodio le stesse vittime, che sui social scrivono: “C’è un DEMENTE ad orta che gira in una lancia ( dallo spavento, non sono riuscita a prendere la targa) guida come uno scellerato, IO E MIA FIGLIA PER POCO NON ABBIAMO RISCHIATO LA VITA.”. A questo post sono seguite numerose conferme e testimonianze di fatti simili che si stanno verificando in questi giorni con le stesse modalità. L’episodio è stato segnalato e denunciato alle autorità.