MARCIANISE – Non si ferma il fenomeno delle baby gang a Marcianise. L’altra sera ignoti anno lanciato un petardo all’interno di un bidone di plastica che ha poi preso fuoco. E’ successo in via San Michele. I residenti si sono accorti dell’accaduto ed hanno provveduto a spegnere le fiamme. Ieri sera invece dei petardi sono stati lanciati contro i tombini e gli ingressi delle abitazioni. I responsabili si sono dileguati in direzione via De Felice.