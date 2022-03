L’APPELLO. 8 mamme con bambini scappati dalla guerra e rifugiati nel ristorante ucraino di CASERTA. Una di loro è incinta all’8° mese

Servono bombole di gas per riscaldarsi e caricabatterie per tenersi in contatto con l’Ucraina. Pubblichiamo l’appello dell’avvocato Luigi Adinolfi

CASERTA – Il ristorante ucraino Cossack Village sito a Caserta alla Via Marzano n. 5, che ospita gratuitamente 8 bambini con le rispettive mamme fuggiti dalla guerra, di cui una incinta all’ottavo mese, ha urgente necessità di bombole di gas per cucinare e riscaldare gli ospiti.

Le mamme, inoltre, hanno urgente bisogno di power bank (caricabatterie portatili) con ingesso USB per mettersi in comunicazione con i parenti in Ucraina.

Un piccolo gesto di solidarietà per chi fugge dalla guerra.

Avv. Luigi Adinolfi