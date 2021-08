L’APPELLO DISPERATO. Scomparsa Rosa, 30enne di CASAL DI PRINCIPE. Ha bisogno di assistenza e farmaci

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – Appello disperato: Rosa torna a casa. In queste ore cresce l’ansia per le sorti della 30enne Rosa Nacarlo di Casal di Principe, scomparsa da casa dalle 10 del mattino del 18 agosto. Appelli disperati di amici e famiglia della giovane donna, che è stata vista l’ultima volta il 18 agosto nel pomeriggio su un treno diretto a Chivasso, poi più nulla, non risponde al cellulare, che risulta spento.

La giovane necessita di alcuni medicinali salvavita, per cui è stata presentata denuncia di scomparsa presso le forze dell’ordine. Questo l’appello apparso sui social: “Scomparsa da Casal di Principe dalle 10:00 del 18 agosto si chiama Rosa Nacarlo, ha bisogno di assistenza e prende medicinali. L’ultima volta è stata vista il 18 agosto nel pomeriggio in un treno diretto a Chivasso, chiunque la vedesse contattasse il 112 o il 113 non è pericolosa…Per favore condividete”.