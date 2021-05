CASALUCE – Nei comuni di Casaluce, Frignano e Teverola sempre più automobilisti si ritrovano la carrozzeria delle auto rigate da chiodi. Pare si tratti di una banda di ragazzini che per divertimento prende di mira le vetture parcheggiate, provocando danni per centinaia di euro. L’ultimo episodio è stato registrato in via Marconi a Casaluce, dove una vettura, lasciata solo 15 minuti, è stata ritrovata danneggiata.