L’ASL DEI LADRI. Che record il dipendente del dipartimento! In un anno 80 truffe per assenteismo, 1600 in 20 anni

AVERSA – Raffaele Muscariello, dipendente dell’Asl di Caserta, in servizio presso l’unità operativa di salute mentale di Vairano Patenora e in qualche circostanza occupato presso la direzione del dipartimento di salute mentale di Aversa. Un nome apparentemente poco significativo, che però riesce a conquistare la nostra attenzione, mai come in questa circostanza salace, perché, nella storia di tutte le ordinanze che abbiamo letto, stesso scomposte e vivisezionate in tanti anni, un record viene stabilito e si lega proprio al nome di questo Muscariello.

Capo 23 dell’ordinanza che ha prodotto la vera e propria retata di dipendenti dell’Asl di Caserta. Il reato contestato è in pratica quello classico di assenteismo, coperto attraverso false attestazioni sulla presenza in servizio di Muscariello da parte di Federico Iorizzi, anche lui indagato, che queste attestazioni di copertura certificava nella vesta di direttore amministrativo del dipartimento di salute mentale dell’Asl di Caserta.

Raccontata così, sembra un caso di ordinaria truffa ai danni dello Stato, della Regione, dell’Asl. Un episodio tra tanti altri episodi simili e che dunque non in grado di “far notizia”. Ma ecco che il Muscariello piazza il suo record: mai nella storia avevamo letto un capo di imputazione provvisoria, una incolpazione costituita da ben 81 sottocapi, frutto di 80 episodi distinti di assenteismo. In pratica, Muscariello utilizzava la distanza che separava da Vairano ad Aversa per crearsi larghi spazi temporali in cui tutto faceva, a partire dalle visite alla madre congiunta, alle spese varie, insomma il kit dei “cazzipropri” eccetto che lavorare. Abbiamo verificato che, tra il primo episodio contestato il 4 gennaio 2019 e l’ultimo, il 14 gennaio 2019,trascorre un anno. Muscariello ha 54 anni e spiccioli. Mettiamo che ha 20 anni di servizio, per essere prudenti con la media di 80 truffe per assenteismo all’anno, ne ha fatte almeno 1600.

Giusto per dire come stiamo combinati in Italia, ma soprattutto al sud, in Campania e in provincia di Caserta nella pubblica amministrazione.

QUI SOTTO GLI STRALCI DELL’ORDINANZA