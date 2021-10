Latitante arrestato ad AVERSA rifiuta l’estradizione in Pakistan

AVERSA – Non vuole essere estradato il latitante pakistano arrestato ad Aversa, lo scorso 19 ottobre. L’uomo era ricercato da oltre 20 anni in ambito internazionale accusato di omicidio plurimo nel suo paese. Questa mattina si è tenuta l’udienza di audizione dove , difeso dall’avvocato Luigi Marrandino, ha espresso la volontà di restare in Italia. È stata quindi rinviata la procedura di estradizione, in attesa della richiesta ufficiale che sarà presentata dal Pakistan. Sarà poi fissata l’udienza per la decisione finale. Intanto l’uomo resta ristretto nel carcere di Ariano Irpino (Avellino).