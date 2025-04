Latitanti di camorra si nascondono nella casa al mare di MONDRAGONE: ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MONDRAGONE – Si nascondevano a Mondragone per sfuggire alla giustizia, ma la loro fuga è finita ieri pomeriggio. La Polizia di Stato ha arrestato due latitanti ritenuti affiliati a un gruppo camorristico attivo tra Frattamaggiore e Frattaminore, già nel mirino della Procura partenopea.

L’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, insieme al Commissariato di Frattamaggiore, dopo settimane di indagini serrate. I due erano destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso febbraio per pesantissime accuse: associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo camorristico, traffico e spaccio di droga.

Secondo gli inquirenti, i due arrestati erano figure chiave nell’organizzazione, vicini al vertice del clan. Dopo essersi sottratti all’arresto, si erano rifugiati in un appartamento a Mondragone, dove ieri sono stati localizzati e bloccati.

Con loro c’erano anche due donne, che sono state denunciate per favoreggiamento.

L’operazione rappresenta un colpo importante per le forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità organizzata sul territorio. Gli arresti arrivano in una fase ancora preliminare delle indagini, e – come previsto dalla legge – gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.