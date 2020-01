CAPUA – Un rumore potente, un botto, quello che hanno sentito i residenti intorno al sottopasso di via Boscariello, nell’omonimo rione. Ieri, sera, pare per una buca, l’autista di un mezzo pesante ha perso il controllo. Il camion, sbandando, ha preso in pieno un palo della luce, spezzandolo nella sua parte inferiore e facendolo finire in strada.

L’uomo alla guida non ha riportato, fortunatamente, gravi conseguenze