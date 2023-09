Lavori da 300 mila euro senza permesso e chiesa sequestrata: la decisione del vescovo

TEANO – Sarebbero stati spesi circa 300 mila euro per i lavori alla chiesa San Marcello Papa, all’interno del territorio della piccola frazione di Pugliano, comune di Teano.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno sequestrato una parte interna e una esterna della chiesa, in considerazione del fatto che, secondo la Procura, le attività di restauro dell’edificio sarebbero state messi in piedi in assenza dei necessari permessi e autorizzazioni da parte della Soprintendenza.

I sigilli avrebbero riguardato una “rimessa” alle spalle della chiesa e il terreno di pertinenza. Lavori che avrebbero, comunque, richiesto l’ottenimento del parere della competente soprintendenza archeologica. Stessa cosa, ma con caratteristiche di «lieve entità» per una minima parte del riassetto interno della chiesa, come spiegato dai colleghi di teanoce .it

In queste ore il vescovo di Teano-Calvi, Giacomo Cirulli, ha fermato le celebrazioni religiose all’interno della struttura.