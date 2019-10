“Lavori urgenti alla condotta idrica”. E la città resta senz’acqua

CASAGIOVE (l.v.r.) – Un lavoro “urgente“. Così spiega ai suoi concittadini il blocco al servizio d’acqua il primo cittadino Roberto Corsale. “Alcune ore fa si è reso necessario un intervento urgente alla condotta idrica in via Luigi Castiello. L’erogazione dell’acqua, momentaneamente sospesa per ovvie ragioni tecniche, sarà ripristinata nel minor tempo possibile.”.

Un breve messaggio, conciso, con cui la cittadinanza è stata avvisata dell’improvviso disservizio, causa lavori nel cuore del rione Cuccagna, nella speranza di non aver creato troppi disagi ai casagiovesi.