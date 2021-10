LE ELELZIONI DI CASERTA. E’ giallo sui dati del Comune. Per ore ed ore il divario tra Marino e Zinzi era del 5% poi stamattina, con le ultime tre sezioni, è diventato del 10%. Impossibile!

L’ultimo aggiornamento del sito del Comune, quello delle 5, 30 assorbito pedissequamente dal sito del Viminale, assegnava in 88 sezioni su 91 il 35 e qualcosa per cento a Marino e il 30,05% a Zinzi. Impossibile che con tre sezioni il sindaco uscente possa essere cresciuto di tre punti e il suo sfidante sia calato di un punto e mezzo, ammenochè…

CASERTA (g.g.) Abbiamo seguito l’evoluzione dello spoglio delle elezioni comunali di Caserta per tutta la notte tenendo aperti contemporaneamente il sito del Ministero dell’Interno e quello del Comune di Caserta.

In tutti gli aggiornamenti da mezzanotte fino all’ultimo delle 5.30 circa rimasto invariato fino a mattinata inoltrata veniva dato il seguente risultato: 88 sezioni su 91, Zinzi al 30,05%, Carlo Marino al 35 e qualche decimo.

Questo dato, ripetiamo è rimasto invariato per ore ed ore. Mentre succedeva questo, però abbiamo notato verso le 8.30 che il sito del Ministero che aveva fino ad allora pubblicato, per 88 sezioni su 91, quello stesso 30 a Zinzi e 35 a Marino, ha modificato le percentuali. Ci siamo rimasti un po’ a pensare e lo abbiamo fatto fino a qualche minuto fa quando anche le agenzie di stampa nazionali hanno ufficializzato i numeri: 38,34% a Carlo Marino, 28, 66% a Gianpiero Zinzi. Dunque tre punti in più al sindaco uscente, circa un punto e mezzo in meno a quello che sarà il suo sfidante al ballottaggio.

A questo punto, sicuramente, quelli del Comune diranno che c’era stato un errore ma anche per quello che può essere un effetto psicologico (una cosa sono 5 punti di scarto, altra cosa dieci) sarà fondamentale il lavoro di presidio che i rappresentanti di lista di Zinzi dovranno svolgere in sede di riunione dell’ufficio centrale elettorale che si occuperà solamente della verifiche di rispondenza tra i verbali riassuntivi usciti dai seggi e le tabelle degli scrutatori.

Noi, naturalmente seguiremo i fatti, fermo restando che a nostro avviso questo elemento aritmetico cioè il divario di 10 punti conta per come è connotato il consenso di Carlo Marino. non decisivo per l’esito del ballottaggio, che invece secondo noi avrà un’unica discriminante: l’affluenza ai seggi, come poi vi spiegheremo con calma.