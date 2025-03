Le Fiat Bravo parcheggiate in strada: il nuovo obiettivo dei ladri nel casertano. UN ARRESTO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – È stato convalidato il fermo e si trova in carcere il 43enne Giuseppe Krndic, residente tecnicamente a Maddaloni, ma trovato ad ormeggiare su una Fiat Bravo rubata Gricignano d’Aversa e beccata dai carabinieri in un capo rom della città dell’agro Aversano.

Ha provato a fuggire, ma i militari lo hanno bloccato e arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Krndic stava modificando la vettura della casa automobilistica torinese, aiutato da un altro ragazzo che stava facendo da palo proprio per avvisare Krndic dell’arrivo di forze dell’ordine.

A guidare i carabinieri nelle indagini è stata l’escalation di furti in provincia di Caserta, specificamente ai danni di possessori di Fiat Bravo, vettura evidentemente molto ricercata nel mercato nero.

Il gip del tribunale di Aversa Napoli Nord nelle scorse ore ha convalidato il fermo, decidendo per la reclusione in carcere per il 43enne, difeso dall’avvocato Marco Monica. Il legale presenterà ricorso al Riesame per Krndic.