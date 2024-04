LE FOTO. A Curti la villetta dello scandalo. Altro che giochi per bambini… qui si mangia e si beve dal famoso paninaro

Con tanto di affaccio sulla Nazionale Appia.

CURTI. Quello che doveva essere un semplice affidamento della villetta comunale, con annesse giostrine per i più piccoli e tanto chioschetto, si è trasformato in una vera e propria licenza per la ristorazione con tanto di paninaro con affaccio sulla Nazionale Appia. E’ quanto accade a Curti, ormai da anni, dopo il rinnovo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Raiano rimesso in gioco dalla nuova legge elettorale che gli consente di aspirare al terzo mandato consecutivo.

Orari di apertura personalizzati, tendone gigante ad uso mensa e shop a vista sulla trafficatissima antica Appia, presa da assalto negli ultimi anni da track chissà quanto autorizzati e fast food specializzati nella somministrazione di panini farciti e bibite alcoliche. Era questo quello che era stato promesso alla comunità curtese?

Siamo sicuri che la gestione della cosa pubblica preveda ampliamenti di attività anche dopo l’orario di chiusura al pubblico? A noi rimane più di qualche perplessità.