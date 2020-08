LE FOTO. Aldo Festante ci prende gusto e trionfa anche in Francia a Le Castellet

Il giovane pilota di Capua, però, non si è perso d’animo e nella seconda sessione di gara ha spinto di nuovo la sua Porsche al massimo, facendola sfrecciare tra le altre vetture per terminare la competizione al primo posto. Una grandissima soddisfazione per Festante, il quale, salendo di nuovo sul gradino più alto del podio conferma le proprie abilità al volante, rendendosi di fatto uno dei protagonisti assoluti della GT Open Cup.“Ottimo weekend, peccato per gara 1 ma abbiamo dimostrato grande competitività, non ci resta che continuare così e lavorare sempre di più”



Aldo Festante stupisce ancora concludendo il del con un altro primo posto in Gara 2. La competizione si è tenuta dal 20 al 23 Agosto sul noto circuito Paul Ricard in Francia, già teatro di grandi battaglie automobilistiche per Aldo negli anni passati. Il weekend purtroppo non è cominciato al meglio: in Gara 1 un contatto con un altro pilota durante una curva ha letteralmente sparato fuori strada Festante, costringendolo ad un rientro obbligato ai box. Grande delusione per il pilota che non si è potuto mettere in gioco, visto che l’incidente è avvenuto ad inizio Gara.Il giovane pilota di Capua, però, non si è perso d’animo e nella seconda sessione di gara ha spinto di nuovo la sua Porsche al massimo, facendola sfrecciare tra le altre vetture per terminare la competizione al primo posto. Una grandissima soddisfazione per Festante, il quale, salendo di nuovo sul gradino più alto del podio conferma le proprie abilità al volante, rendendosi di fatto uno dei protagonisti assoluti della GT Open Cup.