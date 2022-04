LE FOTO. Appartamento devastato dalle fiamme: vigili del fuoco al lavoro

SAN MARCELLINO – Incendio divampa in un’abitazione a San Marcellino. É accaduto questo pomeriggio in un appartamento a pian terreno, verso le 17.30, in viale Dei Pini. Le fiamme sono state avvistate dai residenti della zona che hanno allertato il 115. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa con l’ausilio di un’autobotte proveniente dal medesimo distaccamento sono riusciti a circoscrivere tempestivamente il rogo partito dalla camera da letto. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incendio sia stato provocato da un corto circuito.