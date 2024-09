LA FOTO. Auto a Gpl a fuoco, vigili del fuoco al lavoro

Il conducente alle prime avvisaglie ha lasciato il mezzo allertando il 115

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX

CAPUA – Auto in fiamme, ieri sera poco prima delle 21:00, lungo via della Libertà nella frazione di Sant’Angelo In Formis. Il conducente alle prime avvisaglie si è fermato ed ha lasciato l’abitacolo. La vettura, alimentata a gas, è stata però rapidamente avvolta dalle fiamme spente dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta