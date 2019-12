LE FOTO AVERSA. Gare clandestine di auto 50, vettura perde il controllo e si schianta contro piloni storici

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Gare di auto 50, vettura perde controllo e si schianta contro piloni storici, indignati e arrabbiati i cittadini. L’altra notte lungo via Roma, nei pressi della Chiesa della Madonna di Casaluce, secondo indiscrezioni, durante una corsa di auto 50, una delle due vetture “in gara” clandestina, ha perso il controllo del veicolo finendo con lo schiantarsi contro due piloni storici e un palo pubblico, danneggiando la proprietà pubblica e storica pesantemente, come si evince dalle foto che pubblichiamo, scattate dai cittadini.

Questo evento grave di disprezzo delle regole stradali, della storia e del bene pubblico ha fatto arrabbiare i residenti, che lamentano la mancanza di controlli efficaci in zone della città sprovviste di telecamere funzionanti. Infatti non vi sono immagini pubbliche dell’evento, ma le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’identità dei trasgressori e autori del danno, poichè sarà richiesto alle loro famiglie il risarcimento dei danni. I cittadini si stanno mobilitando per cercare di risalire con immagini private alla scena ed fornire informazioni alle forze dell’ordine, visto che i colpevoli si sono dati alla fuga.