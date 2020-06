LE FOTO AVERSA. La banda della Multipla colpisce ancora: nel mirino, il supermercato SIGMA. ECCO COS’E’ SUCCESSO

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Altro tentativo di furto a danno di un supermercato. Durante la scorsa mattinata intorno alle 3:20 la banda della Fiat Multipla, probabilmente la stessa che ha depredato il negozio di bici DI PIETRO GROUP, ha tentato di scardinare la serranda del supermercato SIGMA di via Raffaello ad Aversa, due dei banditi incappucciati con felpe chiare e armati di attrezzi da scasso hanno provato ripetutamente di scassinare la serranda, ma i rumori forti hanno allertato alcuni residenti che li hanno messi in fuga a mani vuote.

L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e il fatto segnalato alle autorità per rintracciare i balordi che da giorni hanno preso di mira le attività commerciali normanne. I banditi, giovani ma esperti, potrebbero provenire da fuori città. Aumenta la rabbia dei commercianti già in difficoltà per la crisi dovuta all’emergenza, ora devono combattere con i ladri.