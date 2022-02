AVERSA – Incendio ai danni di un bar in viale Kennedy ad Aversa. Questa notte per cause ancora da chiarire si è verificato un incendio al bar Cigno Bianco. Il rogo ha danneggiato la tenda da sole e la saracinesca del locale, e conseguentemente anche il balcone al piano di sopra. Sul posto i vigili del fuoco, transennata l’intera area. Fortunatamente non si registrano feriti, in quanto data l’ora il locale era chiuso.