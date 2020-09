LE FOTO. Beppe Fioroni in visita alla struttura per ragazzi autistici di CASAL DI PRINCIPE “La Forza del Silenzio”. Luca Romano: “Bistrattati dall’Asl, coinvolgeremo il governatore De Luca e il premier Conte”

L’ex ministro della pubblica istruzione, che per anni si è occupato anche, nella Margherita, nel Pd e in Parlamento dei temi del welfare e dell’assistenza sociale, ha preso atto delle questioni che hanno indotto il presidente Vincenzo Abate a presentare, come i lettori di CasertaCe sanno, una denuncia penale alla procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere

CASAL DI PRINCIPE – La visita casertana di Giuseppe Fioroni, ex ministro della pubblica istruzione e leader della corrente cattolica del Pd, si è sviluppata in due momenti qualificanti: il primo a Casaluce dove Fioroni ha certificato, come abbiamo scritto già in un articolo pubblicato qualche giorno fa (CLIKKA QUI PER LEGGERLO), il suo pieno appoggio ai due candidati della lista Campania Libera Rany Pagano e Antonella D’Aloia e ha in pratica investito Luca Romano della funzione di primo riferimento in provincia di Caserta della sua area politico-culturale, che si salda nell’attuale Pd, con quella dell’ex renziano e ministro della difesa Lorenzo Guerini.

Il secondo momento è stato dedicato ad un contenuto importante, delicato riguardante anche l’attività professionale e la particolare attenzione che vi rivolge il citato Luca Romano: l’assistenza ai bambini autistici. Argomento, questo, che continua a produrre polemiche, come potrete leggere anche in altri articoli già programmati da domani in poi.

Beppe Fioroni si è soffermato molto in una visita alla struttura di Casal di Principe “La forza del Silenzio”, sita significativamente in via Bologna all’interno di due beni confiscati alla camorra, nella strada in cui ha abitato per decenni Francesco Schiavone Sandokan e la sua famiglia, accolto dal presidente Vincenzo Abate.

“Stiamo conducendo da anni – ha commentato Luca Romano a conclusione della visita di Fioroni – una battaglia di legalità al fianco delle associazioni come La Forza del Silenzio. Negli ultimi tempi, a causa di scellerate scelte della nostra ASL, ci ritroviamo a dover constatare che tutto il lavoro fatto in questi anni rischia di essere vanificato.”

Luca Romano fa cenno anche alle scadenze giudiziarie che di qui a pochi giorni decreteranno il destino del nuovo, controverso, contestato bando dell’Asl, su cui CasertaCe più volte si è soffermato in diversi articoli.

“In attesa delle decisioni del Tar Campania, – continua Luca Romano – abbiamo intenzione di intraprendere una battaglia di legalità e di condurla fino in fondo. Scriveremo al Presidente della Regione Vincenzo De Luca e anche al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Conosco Vincenzo Abate e la dott.ssa Imma Chiatto da oltre dieci anni e conosco il percorso, le battaglie e le sofferenze che hanno dovuto intraprendere, al fine di portare questo centro ad essere quello che è, una vera e propria eccellenza della nostra provincia. Ritengo assurdo – conclude Romano – che dopo anni di lotte per uscire dal silenzio, si ritorni ora al punto di partenza”.