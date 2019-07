La polizia trova un deposito di cocaina in centro a CASERTA. E a SAN FELICE, l’arresto

CASERTA – Doppio blitz della Polizia di Stato della Questura di Caserta, ieri mattina, nell’ambito di un’attività antidroga volta a contrastare lo spaccio al dettaglio di stupefacenti. I target dell’operazione sono stati individuati attraverso un lavoro di intelligence fatto di raccolta di informazioni su strada e servizi di appostamento che hanno consentito di individuare due appartamenti ove era stato segnalato un viavai sospetto a partire dalla sera fino a notte fonda.

La prima perquisizione ha visto impegnati gli uomini della Squadra Mobile di Caserta e un’unità cinofila della Questura di Napoli in una cantina ai piedi di un palazzo in via Tiziano a Caserta. Sono

stati sequestrati 11 grammi circa di cocaina suddivisi in 15 involucri pronti per lo spaccio. L’operazione è proseguita con una seconda perquisizione in un immobile a San Felice a Cancello



in Corso Abatemarco. Qui è stato arrestato Mauro Michele, un quarantanovenne originario di Caserta, che aveva adibito una stanza a vero e proprio laboratorio per il confezionamento delladroga. Infatti, oltre a circa 60 grammi di hashish suddivisi in 22 dosi, sono stati sequestrati un bilancino di precisione, taglierini, cellophane per preparare le dosi, macchinari, resine e poverichimiche per il “taglio” dello stupefacente.

Il Mauro è attualmente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo che si celebrerà questa mattina.