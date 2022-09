LE FOTO. Bomba d’acqua sul Casertano. Alberi caduti e scatinati allagati

CASERTA – Lampi, tuoni e una bomba d’acqua si sono abbattuti sul casertano nella primissima mattina. Un vento forte ha fatto danni. A Cellole si è parlato di una tromba d’aria. il sindaco Guido Di Leone ha fatto sapere che “Siamo scesi subito in strada per ripristinare tutto. Grazie a tutta la mia squadra composta da Uomini sempre pronti ad intervenire in qualsiasi momento”. Nell’agro aversano si sono allagati diversi garage e scantinati e alcuni alberi sono caduti a causa del vento. Anche Caserta è stata interessata dalla pioggia ma al momento non si segnalano grossi danni.

Strade come fiumi anche ad Orta di Atella e Marcianise.