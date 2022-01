LE FOTO. CAOS TAMPONI. File infinite a CASERTA, MADDALONI E SESSA. Sette ore ad AVERSA per un test

CASERTA – Giornata che potremmo definire di fuoco relativamente alla fila composta da migliaia di persone che si sono presentate nei vari centri del Casertano per effettuare dei tamponi.

A Maddaloni, Caserta e Sessa Aurunca attese infinite, con file chilometriche per effettuare i test necessari a riconoscere un eventuale contagio e quindi anche ricevere il Green pass per chi non è vaccinato. Ma la situazione peggiore va segnalata ad Aversa, dove per un tampone i cittadini hanno dovuto aspettare circa 7 ore.