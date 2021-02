LE FOTO CAPUA. Il Volturno esce dagli argini e invade strade e campagne. ECCO LE STRADE CHIUSE AL TRANSITO

CAPUA/SANTA MARIA LA FOSSA – C’è grande preoccupazione tra Capua e Santa Maria la Fossa, dove le acque del fiume Volturno sono straripate in più punti, per un aumento della portata dovuta alle piogge di ieri.

Gli argini non hanno retto e l’acqua ha invaso le campagne e le coltivazioni. A tal proposito la Provincia di Caserta ha disposto la chiusura della strada provinciale 333, mentre il sindaco Luca Branco ha chiuso il transito veicolare di via Santa Maria la Fossa e via Brezza, quest’ultima nel tratto tra la discesa del cavalcaferrovia e via Marra.

Lo straripamento, in giornata, ha avuto effetti anche sul traffico ferroviario che è stato sospeso in via precauzionale tra Cassino e Caserta per la piena del fiume Volturno.

