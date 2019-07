LE FOTO CASAL DI PRINCIPE. L’odissea di un cittadino: “Al distretto sanitario asl di Corso Umberto, un solo impiegato e una fila chilometrica a 40 gradi”

CASAL DI PRINCIPE (Christian e Lidia de Angelis)- Disservizi e denunce del cittadini, ASL di Casal di Principe, senza personale, ore di attese, disservizi per gli utenti. Un unico dipendente a gestire una fila immane di cittadini in attesa di essere sottoposti a visite o prenotazioni, il tutto con il caldo infernale che fa star male durante l’attesa.

Stiamo scrivendo del Distretto 20 Casal di Principe, Corso Umberto I, i cittadini lamentano che questa situazione si protrae da lungo tempo, dove una sola dipendente, come si vede nel video pubblicato da una cittadina in attesa da ore per poter effettuare una prenotazione, vi erano tutti gli sportelli privi di personale al lavoro, addirittura dietro una postazione vi erano accatastati scatoloni di documenti della struttura al posto della sedia dell’impiegato, e questo andazzo getta nello sconforto i cittadini che si recano ogni giorno presso una struttura sanitaria.

Questa la denuncia di un cittadino affidata ai social: “Questo è quello che succede. A…S…L.. tutti i giorni…. una sola persona e un’enorme fila d’attesa…. non è possibile! !!!” Sui social è infuriata la polemica.