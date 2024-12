LE FOTO. CASERTA. Albero pericolante in via Ferrarecce, l’intervento dei vigili del fuoco

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – E’ in corso da questa mattina l’intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per un albero a rischio crollo in via Ferrarecce. Vista la situazione di potenziale pericolo i caschi rossi sono intervenuti e, dopo aver chiuso il transito, hanno provveduto, grazie all’autoscala, a raggiungere l’albero e tagliarlo.