LE FOTO. CASERTA CADE A PEZZI. A Tuoro non solo le caditoie da colera, la strada sta crollando

CASERTA – Continua la nostra osservazione su ciò che va, ma soprattutto non va, nelle zone periferiche della città di Caserta. Nella giornata di ieri, abbiamo pubblicato un lungo articolo sulla terribile condizione delle caditoie nella frazione di Tuoro, piene di rifiuti, che stanno marcendo giorno dopo giorno, completamente dimenticati da chi deve gestire la città (LEGGI QUI).

Oggi torniamo un altro caso, sempre a Tuoro, ma leggermente diverso nella sostanza rispetto a quanto raccontato ieri. In pratica, già da diversi mesi via Santo Stefano sta cedendo. Il manto stradale sta collassando su se stesso, creando continue buche e avvallamenti che sono tutto tranne che naturali, ma la cosa più importante, sono molto pericolosi.

Un primo intervento fu necessario da parte dei vigili del fuoco, chiamati dai cittadini esasperati per ricevere aiuto e supporto ai caschi rossi, immediatamente giunti sul posto. Ed è stato questo corpo di sicurezza a far accorrere gli operatori del comune di Caserta, volti nuoti per la cittadinanza, nonostante le lamentele che già da tempo venivano portate a palazzo Castropignano dai residenti.

Gli uomini al lavoro per l’ente comunale hanno provato a mettere una toppa, letteralmente, potremmo aggiungere, guardando le foto, per chiudere questi crateri che si stavano aprendo in strada. Ma, ovviamente, dopo un mese è tutto tornato come prima. La strada si sta riaprendo, mentre scende sempre più in basso, creando i pericolosi avvallamenti di cui sopra. E anche oggi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ultimo baluardo per i cittadini di Tuoro contro un disinteresse, una distruzione della frazione, ormai dimenticata dall’amministrazione comunale, che sembra molto presa da inchieste varie ed eventuali, da tavoli, incontri e appalti, ma che non riesci a gestire il minimo, l’ordinario.