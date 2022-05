LE FOTO. CASERTA. DEGRADO AL CIMITERO. I cittadini esasperati dalla situazione: “Un vero disastro”

F/ Nel frattempo, proviamo anche raccontare gli ultimi atti amministrativi del comune di Caserta in merito al servizio di manutenzione dei servizi cimiteriali

CASERTA – Passano gli anni, ma il cimitero di Caserta resta uno degli argomenti più scivolosi per l’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino.

Tanti cittadini, infatti, fanno notare la scarsa manutenzione che la casa cimiteriale nel capoluogo soffre giornalmente. Questo argomento è stato battuto spesso anche dalla minoranza all’interno del consiglio comunale di Caserta, che ha reso il cimitero argomento centrale delle proprie recriminazioni.

L’ultima determina dirigenziale del comune capoluogo che riguarda interventi all’interno del cimitero di Caserta è quella del 19 gennaio scorso, con cui veniva affidato il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico, la messa in sicurezza delle alberature e altri interventi presso il cimitero di Caserta. L’appalto dal valore di circa 7 mila e settecento euro è stato assegnato in maniera semplificata, tramite una richiesta di preventivo fatta una sola società e ora in pratica, un affidamento diretto. La ditta scelta dal comune di Caserta per questi lavori è la Ubi Maior, società di proprietà dell’imprenditore Ubaldo Caprio.

Non è chiaro se la società con sede ad Aversa si dovesse occupare di tutta la manutenzione e la gestione del cimitero o di un’operazione specifica, visto che nel documento firmato dal dirigente Franco Biondi si parla di “interventi vari“, una locuzione che può significare letteralmente qualsiasi cosa relativa alla manutenzione.

Sta di fatto che resta un forte degrado all’interno del cimitero del comune di Caserta, come è chiaro dalla serie di foto che è stato pubblicata qualche ora fa da una cittadina, esasperata dalla situazione.

Fontane a secco da anni dell’area Nord ,quella cosiddetta nuova, ritenuta particolarmente inospitale per i parenti che vengono a salutare i defunti, crolli di facciate, viale disconnessi. Di questo la cittadina casertana si lamenta nel post pubblicato su Facebook. La speranza è che si possa mettere un freno a una situazione di degrado che il cimitero di Caserta sembra subire dargli e sulla quale l’amministrazione ha delle difficoltà a mettere una pezza.