LE FOTO CASERTA. Difformità urbanistiche. La Procura sequestra parco giochi e varco d’accesso al Lidl

CASERTA – I carabinieri di Caserta hanno sottoposto a sequestro preventivo il varco d’accesso al parcheggio del supermercato Lidl sito in via Paolo Borsellino. Il valico in questione è quello sito in via Sant’Augusto, che al momento resta bloccato con il nastro bianco e rosso posto dai militari su disposizione della Procura che ha avviato accertamento in merito ad una presunta difformità urbanistica. In pratica, la società Mida3, titolare dell’Iperion, aveva sottolineato come quel varco non potesse essere autorizzato, in mancanza del consenso della società Iperion, che ne è proprietaria, ma che ne consente l’uso pubblico.