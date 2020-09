LE FOTO CASERTA. Incendio di sterpaglie e rifiuti. I particolari dell’intervento dei vigili del fuoco

CASERTA – Intorno alle 11 di questa mattina un grosso incendio di sterpaglie miste a rifiuti, di circa 1 ettaro, si è sviluppato in via Falcone, angolo con via Borsellino, nei terreni alle spalle delle case popolari. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco e precisamente 2 squadre operative ed un’autobotte provenienti dalla sede centrale del Comando a cui si è aggiunta la squadra TDF (Terra dei Fuochi specializzata negli incendi di rifiuti) di Marcianise. Il repentino intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le alte fiamme si propagassero alle autovetture ed alle abitazioni presenti vicino. I Vigili del Fuoco stanno ultimando in questi minuti l’intervento bonificando gli ultimi focolai ancora in atto.