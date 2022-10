LE FOTO. CASERTA. Palazzo pericolante in via San Carlo, al via le operazioni di sgombero

Monta la rabbia di residenti e commercianti: l’edificio sembra essere stato lesionato dall’abbattimento di un adiacente stabile di proprietà comunale.

CASERTA – Tra la rabbia di residenti e commercianti, da stamattina sono in corso le operazioni di sgombero, per 8 famiglie, del palazzo sito al civico 133 della centralissima via San Carlo. La strada è stata interdetta al traffico da via Santorio a piazza Duomo, proprio a causa dell’edificio pericolante, pare, a causa delle lesioni provocate dall’abbattimento di un adiacente immobile di proprietà del Comune. Sul posto, al lavoro i vigili del fuoco di Caserta.