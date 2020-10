LE FOTO CASERTA. Paura in via San Carlo. Palazzo a rischio crollo. Strada chiusa

CASERTA – I vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti in Via San Carlo per uno stabile pericolante. I pompieri sono stati chiamati dai residenti che hanno sentito degli scricchiolii provenire dalla palazzina. La struttura pericolante e fatiscente da tempo, è abbandonata a se stessa da anni.

Alla fine è stata chiusa via San Carlo, nel tratto di strada che da via Colombo conduce al vescovado.

I caschi rossi si sono poi spostati in via Vico dove hanno eseguito una verifica interna di tenuta dei solai di un’altra palazzina, dopo il distacco di parti di intonaco, dovuto ad infiltrazioni di acqua.

Si tratta di problematiche che insistono da tempo in quelle strutture abitative, mentre l’ente comunale non interviene per risolvere la situazione.