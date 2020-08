LE FOTO CASERTA S.LEUCIO. Tremendo incidente. Ragazzo di 23 anni incastrato nelle lamiere della sua auto

CASERTA – Negli articoli, pubblicati a grappoli, su fatti di cronaca, soprattutto incidenti stradali, si usa e, il più delle volte, si abusa di aggettivi roboanti ed enfatici. E così lo schianto è sempre tremendo, come del resto la paura è il terrore. Poi ci sono notizie corredate da fotografie che sono più rassicuranti per i lettori. Perché la fotografia rappresenta una sorta di certificazione del racconto.

A questa categoria appartiene sicuramente l’episodio capitato stanotte nella zona di San Leucio all’altezza della pizzeria Uliveto quando un ragazzo di 23 anni, , G.C. di San Prisco, a bordo della sua auto e in totale solitudine è uscito di strada distruggendo completamente il proprio veicolo. Sono dovuti arrivare i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta per estrarlo dalle lamiere e consentire all’ambulanza del 118 di portarlo all’ospedale civile di Caserta, dove ora si trova in osservazione.