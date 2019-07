LE FOTO CASERTA. Sfiorata la rissa all’Agenzia delle Entrate di via Santa Chiara

Caserta – (pm) Battaglia campale, in questi giorni, per gli utenti dell’Agenzia delle entrate di Caserta di via S.Chiara, a causa del guasto dell’impianto dell’area condizionata, che si protrae da diversi giorni.

Dopo che mercoledì un uomo aveva accusato un malore per il caldo dei locali – anche se per la verità vi erano stati messi in uso dei ventilatori e dei climatizzatori portatili – ieri la direzione dell’ente ha pensato di contingentare gli ingressi a gruppi di venti persone per volta, come avvertiva l’avviso affisso agli accessi.

Ma la soluzione si è rivelata forse peggiore del male.

Difatti – come ci hanno segnalato molti lettori mandandoci anche alcune foto che pubblichiamo – fin da subito si è determinato il classico e prevedibilissimo effetto imbuto, con una calca di gente a premere all’ingresso, nell’incertezza più assoluta, con il corredo immancabile di spinte, gomitatem, imprecazioni e naturalmente furbizie. Ad un certo punto due tizi si sono presentati reggendo due tazzine e fendendo la folla in attesa del turno, alla parola d’ordine “dobbiamo solo consegnare il caffè”, si sono introdotti negli uffici e non si sono più visti.

Lasciamo immaginare ai lettori le battute salaci, le proteste e le espressione di sconcerto per una tale situazione, frutto di una evidente approssimazione.

I nuovi arrivati, non capendo ciò che accadeva, chiedevano informazioni a quelli delle file più esterne, che , tuttavia, a loro volta incerti, non erano in grado di fornirle, in quanto i due addetti alla ricezione del pubblico erano in fondo al lungo corridoio di entrata a dare chiarimenti a coloro che erano riusciti a guadagnare le prime posizioni.

Un caos bello e buono !

Questo problema dell’area condizionata in avaria negli uffici pubblici è un classico di questo periodo dell’anno. In questi giorni una situazione simile è stata denunciata anche presso il tribunale di S. Maria C.V. e presso il comune di Caserta.

Ma mentre per gli uffici statali la manutenzione dei sistemi tecnici come questi è certamente più difficoltosa per il concorso di competenze locali e centrali, gli impiegati comunali di Caserta sono essi stessi causa del loro male. I loro uffici ne hanno la gestione diretta ed a loro è imputabile ogni ritardo o disservizio, non dissimilmente da come accade in ogni altro settore amministrato.

Ma, se vogliamo essere seri, una considerazione generale si impone su tutte queste vicende e sulla lagna che senza l’aria condizionata negli uffici ( non negata, si badi bene, ma guasta) non ci sono le condizioni per lavorare: come faranno mai gli operai dell’edilizia a lavorare sotto il sole cocente ?