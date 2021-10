CAPUA – Dopo i furti e i vandalismi consumati nel cimitero di Capua (CLIKKA E LEGGI), è la volta del camposanto di Sant’Angelo in Formis dove diverse cappelle sono state depredate. Come si vede dalle foto che pubblichiamo, i proprietari hanno ritrovato in frantumi i vetri delle strutture. I cittadini, indignati, chiedono l’installazione di telecamere di videosorveglianza nella speranza che possano porre un freno a questi episodi vergognosi, che ledono un luogo sacro come il cimitero.