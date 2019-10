LE FOTO COMICHE A CASERTA. Carlo Marino “assume” le pecorelle per ripulire il cimitero dalle erbacce

CASERTA (g.g.) – Carlo Marino da poco diventato presidente dell’Anci regionale (clicca qui per leggere), potrà dare molti consigli ai suoi colleghi dall’alto dell’efficienza della qualità con cui amministra la città di Caserta. Metodi ingegnosi e altamente innovativi. L’ultima di queste trovate geniali la possiamo vedere nelle fotografie che inquadrano alcune mansuete e operosissime pecorelle che pascolano all’interno del cimitero di Casola. Effettivamente questo è un modo per risparmiare quattrini, per evitare di assumere lavoratori socialmente utili o aprire trattative sindacali con operai di aziende titolari di servizi comunali. In poche parole è il metodo perfetto, perché le pecorelle uniscono l’utile al dilettevole. Si cibano dell’erba e puliscono in modo che il cimitero possa apparire finalmente in una condizione di decenza dato che negli ultimi tempi, tutto è stato fuorché decente.