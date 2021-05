LE FOTO CORONAVIRUS. Il Comune “va come un treno”. Vaccinati tutti gli ultraottantenni nel giorno del Primo Maggio

CANCELLO ARNONE – E’ stata un successo la giornata di vaccinazioni contro il Covid organizzata a Cancello ed Arnone

dall’amministrazione comunale nella giornata di ieri, primo Maggio al Centro Servizi di via

Generale Branco. E’ stata somministrata la prima dose a tutti gli ultraottantenni e sono state

vaccinate moltissime persone fragili. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla Sanità

Gabriele Di Vuolo che ha sottolineato come sia stata messa in sicurezza una parte importante dei

suoi concittadini.

«Il nostro obiettivo era quello di proteggere dal virus la parte più debole dei nostri

concittadini e ci siamo riusciti grazie al grande lavoro svolto dai medici e della protezione civile che

ha fatto in modo che le operazioni si svolgessero nel rispetto della normativa anti-Covid – ha

spiegato l’assessore Di Vuolo – un grazie sentito va al direttore del distretto di Mondragone Severo

Stefanelli e ai medici Anna Maria Rufino, Giovanni Sciorio, Maddalena Schiavone e Maria

Mascara che hanno somministrato le dosi».

Soddisfatto anche il primo cittadino Raffaele Ambrosca

che, sin dallo scoppio della pandemia, ha sempre cercato di mettere al riparo dal virus i suoi

concittadini con misure preventive risolute. «Oggi abbiamo compiuto un passo importante e di

questo siamo felici – ha spiegato il sindaco – il prossimo obiettivo, come abbiamo già avuto modo

di annunciare, è quello di organizzare un open day vaccinale nel palatenda per velocizzare quel

processo che deve portare a stretto giro all’immunizzazione di tutti i cittadini di Cancello ed

Arnone».