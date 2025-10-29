LE FOTO. Crollo del cornicione nel Comune di MARCIANISE. Il racconto dei genitori della piccola Chiara di 3 mesi: “Viva per miracolo”

Ieri mattina, martedì, il crollo

MARCIANISE – Come da noi riportato nella cronaca quotidiana, ieri mattina intorno alle 10 all’interno del Comune di Marcianise, un pezzo di cornicione si è improvvisamente staccato e precipitato al suolo nell’area adiacente all’Ufficio Anagrafe. Un episodio che solo per un caso fortuito non si è trasformato in tragedia.

A pochi centimetri dal punto dell’impatto si trovava, infatti, una giovane coppia con la loro bambina di appena tre mesi, la piccola Chiara. I genitori hanno raccontato l’accaduto attraverso un post diffuso sui social, accompagnato da immagini che documentano il crollo e la paura vissuta in quei momenti.

“Fortunatamente ieri è stato solo un brutto ricordo da dimenticare al più presto – scrivono – perché oggi non sarei qui a scrivere ma a piangere per colpa di qualcuno. Non so come avrei potuto fare senza di te, vita mia, sei stata miracolata, piccola Chiara”.

“Ero con mia moglie e la mia bambina di tre mesi – continua il racconto – a meno di un metro da lei è caduto un cornicione di circa un metro. Mia figlia è viva per miracolo. Non capisco come possa succedere una cosa del genere. Tanti soldi spesi per la festa del Crocifisso e non per ripristinare un Comune non agibile”..

Si è provveduto subito a sgomberare le macerie dal suolo; una scelta che avrebbe dovuto essere gestita diversamente.

Trattandosi di un crollo avvenuto in un edificio pubblico, l’area avrebbe dovuto essere messa sotto sequestro e segnalata immediatamente alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, in modo da consentire accertamenti tecnici indipendenti.

È stato un errore non informare subito la Procura e non far intervenire i Carabinieri o la Polizia di Stato per disporre un sopralluogo ufficiale. Tutte le tracce del crollo sono state rimosse, compromettendo la possibilità di una verifica accurata sulle cause.