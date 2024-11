LE FOTO. Crollo palazzina, si lavora per la messa in sicurezza

Il rischio di ulteriori cedimenti mantiene alta la tensione

SESSA AURUNCA – Sono ancora in corso le operazioni di soccorso, iniziate nella tarda serata di ieri, giovedì 28 novembre, a seguito del crollo di un palazzina a due piani in via Corso nella frazione di San Castrese a Sessa Aurunca.

Le operazioni vedono impegnati i Vigili del Fuoco, tecnici comunali e volontari della Protezione Civile. Nonostante il salvataggio tempestivo di alcuni extracomunitari che si trovavano in uno stabile attiguo, il rischio di ulteriori cedimenti mantiene alta la tensione. I caschi rossi stanno scavando incessantemente tra le macerie per rimuovere i detriti e verificare che non vi siano ulteriori vittime o pericoli. Intanto, gli sforzi sono concentrati anche sulla messa in sicurezza delle abitazioni confinanti, alcune delle quali mostrano segni di instabilità.

Dopo l’evacuazione nella notte di 5 persone da un edificio confinante e bloccate all’interno è in corso l’evacuazione di altre 7.

Sul posto sono intervenute tre squadre: una dal distaccamento di Mondragone, una dal distaccamento di Teano ed una dalla sede centrale del Comando. Sempre sul posto sono intervenuti anche i nuclei U.S.A,R. (Urban Search and Rescue) specializzati nelle ricerche delle persone sotto le macerie; Cinofili, S.A.P.R.( Sistemi a Pilotaggio Remoto) e G.O.S. ( Gruppo Operativo Speciale con i mezzi cingolati). Circa 50 gli uomini impegnati per le ricerche di eventuali persone coinvolte nel crollo. Pe il momento non si registrano persone coinvolte o ferite e le cause del crollo sono dovute ad un probabile cedimento strutturale.