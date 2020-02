LE FOTO. Devastata la villetta e distrutte le auto da ragazzini di 11 anni

SPARANISE (red.cro.) – Sta facendo discutere tutta la città di Sparanise quello che è avvenuto ieri sera, dalle 19 in poi, in diverse zone della città. Un gruppo di ragazzi, non più che tredicenni, hanno abbattuto i lampioncini della villetta di via Ragozzino e poi, passando su Corso Matteotti, hanno vandalizzato anche le auto parcheggiate in zona. Il primo cittadino ha dichiarato me la possibilità di identificare e obbligare i genitore al risarcimento dei danni.

LE PAROLE PUBBLICATE SU SPARANISE IN MOVIMENTO, GRUPPO DEL SINDACO SALVATORE MARTIELLLO