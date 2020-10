LE FOTO. Due auto in fiamme dopo lo schianto frontale sulla Provinciale. Tre feriti in ospedale

GIOIA SANNITICA – Questa mattina intorno alle ore 8 una squadra di Vigili del fuoco, proveniente dal vicino Distaccamento di Piedimonte Matese è intervenuta sulla Strada Provinciale 69 che collega Alife a Gioia Sannitica, nel Comune di Gioia Sannitica, per un’incidente stradale con due autovetture coinvolte. Una volta giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato due autovetture che dopo uno scontro frontale sono state totalmente avvolte dalle fiamme.

Grazie al loro tempestivo intervento, dopo aver soccorso le persone rimaste ferite a causa dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno spento le due auto ormai in preda alle fiamme. Tre le persone ferite assicurate alle cure dei sanitari presenti li sul posto con varie ambulanze. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.