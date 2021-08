LE FOTO Due ragazzi dispersi sul monte Tifata salvati dall’elicottero dei vigili del fuoco. Atterraggio nel piazzale del mercato di Caserta

Sul posto anche l’ambulanza del 118 per le prime cure del caso

CASERTA Pochi minuti fa l’elicottero dei vigili del fuoco, il “Drago 69”, che si è alzato in volo dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Pontecagnano, è andato in appoggio alla squadra Wwf di Caserta sul monte Tifata dove due ragazzi risultavano dispersi. Fortunatamente i due giovani sono stati recuperati e, pochi istanti fa, con l’ausilio dei vigili del fuoco di Caserta, il “Drago 69” è atterrato nel piazzale del mercato di Caserta in via Ruta. Qui ad attenderli c’era l’ambulanza del 118 per le prime cure del caso.