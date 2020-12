LE FOTO ED IL VIDEO CASERTA. Pista ciclabile usata come parcheggio. Mancano i controlli

CASERTA (P.M.) – Le piste ciclabili casertane, nuove o rinnovate, non hanno molta fortuna. Sui loro limiti strutturali e funzionali abbiamo già detto nei giorni scorsi (CLICCA QUI PER LEGGERE). Oggi denunciamo come esse, a causa dell’assenza del minimo dei controlli, siano ostruite costantemente da veicoli di tutti i tipi, che abusivamente vi parcheggiano o vi sostano senza colpo ferire. Furgoni che scaricano merci, automobilisti che si fermano per effettuare le compere o sbrigare affari, moto che si fermano per semplice comodo: sostanzialmente tutti fanno come vogliono, con buona pace dei ciclisti che le vorrebbero usare senza impedimenti, costretti a deviazioni talvolta persino pericolose.

Sulla problematica, diamo anche un aggiornamento ai lettori.

Lo scorso novembre, demmo notizia che, nel tratto di via Verdi che sfocia in piazza S. Anna, veniva installata una serie di picchetti di dissuasione della sosta abusiva, a protezione specifica di quel tratto della ciclovia, giacché particolarmente esposto a tale abuso per la presenza di numerosi negozi ed uffici nei paraggi.

Prevedevamo inoltre – ma non ci voleva la zingara, per carità – che siccome i paletti venivano collocati sul marciapiede, anziché sul margine esterno della corsia delle biciclette, non avrebbero impedito ai veicoli di fermarsi e parcheggiare, bastandogli semplicemente, per farlo lo stesso, accostarsi quanto più possibile sulla destra.

Una serie di foto scattate in vari momenti ai veicoli che normalmente sostano abusivamente sulle piste ciclabili, mancando dei controlli credibili

Purtroppo così è avvenuto, come documentiamo con il video e le foto che pubblichiamo, precisando che, per effettuare le riprese, non si è dovuto pianificare chissà quale attività di proposito. Lì, la violazione della sosta abusiva è talmente generalizzata che è bastato eseguire gli scatti e la ripresa passando occasionalmente in zona alcune volte.

In tutto questo, con i soldi buttati per gli inutili lavori che sono stati realizzati, che intendono combinare al comune? Continuare a far finta di niente? O pensano che i ciclisti si debbano arrangiare, a causa della loro incapacità?

Qui, un video di come in genere si presenta la situazione in via Verdi allo sbocco con piazza S.Anna