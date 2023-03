LE FOTO E I VIDEO. SANTA MARIA CAPUA VETERE. Parterre d’eccezione all’università Luigi Vanvitelli: Aurelio de Laurentiis interviene alla presentazione del corso di studi di “Giuridicità delle regole del calcio”.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (gb) – È stato presentato questa mattina, all’università Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere, il nuovo insegnamento di “Giuridicità delle regole del calcio”, tenuto dal professore Guido Clemente di San Luca, nel Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici, Curriculum in Diritto e Management dello Sport.

All’interno della aula, gremita secondo le attese, numerosi sono stati gli illustri ospiti intervenuti, tra cui il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, il presidente della FIGC Gabriele Gravina e, su tutti, Aurelio de Laurentiis, patron della SSC Napoli.

Come di consueto, De Laurentiis ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul panorama calcistico italiano e sullo stato di forma del Napoli, definendo la sconfitta contro la Lazio “salutare” e necessaria ad evitare che la squadra si adagi sulla scia dei recenti successi.

gli obiettivi stagionali, il presidente non ha nascosto di cullare il sogno di trionfare in Champions League oltre che in campionato, invitando al contempo la tifoseria a mantenere la calma ed astenersi da festeggiamenti eccessivamente anticipati, con le seguenti parole: “La vinciamo… anche lo scudetto… Ci portiamo jella da soli. Bisogna essere silenziosi perché le onde negative si propagano”.