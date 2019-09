LE FOTO E IL VIDEO. Le Roy Merlin e tutti i “fratellini”. Uno per uno, tutti gli immobili sequestrati. Il grande inciucio tra Barletta, Velardi e Spasiano

MARCIANISE – Pubblichiamo le foto e le immagini girate dalla Guardia di Finanza relativi agli arresti dell’Interporto.

Come si vede dal documento video, i capannoni sequestrati si trovano tutti in zona Centro Commerciale Campania. I sigilli sono scattati in collegamento alla convenzione e a tutto quello che è stato consentito all’Interporto di fare dal comune di Marcianise, a partire dall’amministrazione comunale del sindaco Antonello Velardi.

Sotto sequestro sono finiti un edificio commerciale di circa 10.000 mq realizzato in cemento armato su un‘area pertinenziale di circa 30.000 mq adiacente al parco commerciale “Campania”, già oggetto di cessione ad un primario operatore commerciale del settore dell‘hobbistica per la realizzazione di una grande struttura di vendita al dettaglio (permesso a costruire n.1009/2018); due capannoni prefabbricati facenti parte del Polo Logistico Ovest di ampiezza rispettivamente di 30.000 e 20.000 mq, dei quali il primo già realizzato ed il secondo in fase di ultimazione (permesso a costruire n. 972/2017); un capannone prefabbricato facente parte del Polo Logistico Est di ampiezza di circa 50.000 mq, ancora in fase di ultimazione strutturale (permesso a costruire n.965/2017).