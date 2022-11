LE FOTO. Entra nel Centro disabili per rubare ma si pente e lascia i soldi sulla scrivania: “Scusate, sono Mister Scemo”

Il “bandito” si è introdotto nottetempo nei locali di “La fabbrica – Centro diurno polifunzionale per disabili” ma è stato colto dal rimorso. La responsabile del centro: “Un abbraccio a Mr Scemo, grazie comunque”.

SAN NICOLA LA STRADA Il tutto è iniziato con un tentativo di furto, finito poi con le scuse del ladro che ha anche lasciato i soldi sulla scrivania. Sembra quasi una storia di Natale quella che stiamo per raccontarvi, con un epilogo felice perché il “bandito” in questione, non solo si è lui stesso definito “Mister Scemo” ma, come dicevamo, forse perché resosi conto del luogo in cui era entrato, ha lasciato il denaro destinato agli ospiti di “La fabbrica, centro diurno polifunzionale per disabili” di via Santa Croce, a San Nicola la Strada. A pubblicare sui social le foto ed a spiegare quanto accaduto, la responsabile del centro: “Ci abbiamo pensato un po’ prima di pubblicare. E decidiamo di farlo, dopo aver sporto regolare denuncia. Sì, sono entrati di notte nella nostra struttura. Ma cosa si può trovare in un centro per disabili? Credo che lui stessi se ne sia reso conto “definendosi MR SCEMO” e lasciando anche i soldi sulla scrivania. Approfittiamo per raccontare questa storia spiacevole da un lato, ma tenera dall’altro. Invitiamo le istituzioni del territorio a vigilare di piu’. I nostri ragazzi non si sono resi conto di nulla… fortunatamente. Un abbraccio a MR SCEMO… GRAZIE COMUNQUE!!!”.