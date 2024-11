LE FOTO. Erba incolta e zanzare all’asilo di via Milano, monta la polemica tra i genitori

La situazione sarebbe già stata segnalata ad inizio anno scolastico ma fino ad oggi non ha trovato alcuna soluzione

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Monta la polemica di molte delle mamme che accompagnano i propri bambini all’asilo di via Milano. Reclamano l’erba incolta, il mancato spazzamento delle foglie cadute dagli alberi e soprattutto la presenza di insetti, che in alcuni casi creano non pochi disagi ai piccoli studenti, costretti a fare i conti con le punture di zanzare e di api. Una situazione, stando a quanto affermano alcuni dei genitori, che è stata segnalata già all’inizio dell’anno, ma che fino ad oggi non ha trovato alcuna soluzione.